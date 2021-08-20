Uşak'ta 6,8 kilo esrar ele geçirildi

Uşak'ta narkotik polisinin düzenlediği operasyonda kargo aracından 6 kilo 810 gram esrar ele geçirildi.

Uşak'ta narkotik polisinin düzenlediği operasyonda kargo aracından 6 kilo 810 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından kargo aracıyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. İstihbarat doğrultusunda kargo aracı durdurularak narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Yapılan aramada, araç içerisinde kutu içerisine saklanan 6 kilo 810 gram esrar ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan bir şahıs, emniyette verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı