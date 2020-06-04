Uşak'ta 5 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
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Uşak'ta 5 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Uşak'ta 5 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama Narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı Uşak'ta polis tarafından 5 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

04.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:07

Uşak'ta 5 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı

UŞAK - Uşak'ta polis tarafından 5 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Kentte uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan narkotik ekipleri, 5 şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından harekete geçen ekipler 5 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise

1,55 gram metamfetamin, 1,9 gram esrar, 6 adet extacy ve 100 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şahıslardan ise N.M. tutuklanırken, O.D. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlar sonunda 11 şahsa ise 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

Uşak'ta 5 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Kaynak: İHA

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