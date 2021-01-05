Uşak'ta 46 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
05.01.2021 18:43 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:47
Uşak'ın Eşme ilçesinde 46 yaşındaki kişi yalnız yaşadığı bağ evinde ölü bulundu.
Uşak'ın Eşme ilçesinde 46 yaşındaki kişi yalnız yaşadığı bağ evinde ölü bulundu.
Elvanlar Mahallesi Topraktepe mevkisindeki bağ evine gelen yakınları, 46 yaşındaki Cemal Baba'yı hareketsiz şekilde yatarken buldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Baba'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Baba'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık