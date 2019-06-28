Uşak'ta, 4 uyuşturucu satıcısına tutuklama
UŞAK'ın Banaz ilçesinde, sokakta uyuşturucu madde satan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
UŞAK'ın Banaz ilçesinde, sokakta uyuşturucu madde satan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Banaz'da, sokakta uyuşturucu madde sattığı öğrenilen kişilere yönelik 3 ay boyunca teknik takip yaptı. Çarşamba günü harekete geçen ekipler, kentte belirlenen 8 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda L.Y., B.T., E.U., M.U. ve Ş.Ş.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. L.Y., B.T., E.U. ve Ş.Ş.K., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.U. ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
- Uşak
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Banaz'da, sokakta uyuşturucu madde sattığı öğrenilen kişilere yönelik 3 ay boyunca teknik takip yaptı. Çarşamba günü harekete geçen ekipler, kentte belirlenen 8 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda L.Y., B.T., E.U., M.U. ve Ş.Ş.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. L.Y., B.T., E.U. ve Ş.Ş.K., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.U. ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
- Uşak
Kaynak: DHA
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