Uşak'ta 4 hırsızlık olayının failleri yakalandı Uşak'ta 4 farklı hırsızlık olayıyla ilgili 12 kişi yakalandı.

Uşak'ta 4 farklı hırsızlık olayıyla ilgili 12 kişi yakalandı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonlar sonucunda 4 hırsızlık olayının aydınlatılması sonucu 12 kişi yakalandı. Bu süreçte inşattan hırsızlık yapan 1, haberleşme ve enerji nakil hattından hırsızlık gerçekleştiren 6, küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 3 ve bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık olayı gerçekleştiren 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: AA