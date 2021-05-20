Uşak'ta 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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Uşak'ta 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta, 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Uşak'ta, 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

H.B. yönetimindeki 35 AAF 965 plakalı ilaç dağıtım aracı, Uşak-Ankara kara yolu Derbent Kavşağı yakınlarında, aynı istikamette seyreden M.K'nin kullandığı 06 FY 7138 plakalı yol süpürme kamyonuna arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle güzergahta ilerleyen İ.Y. kontrolündeki 64 FN 556 plakalı otomobille de K.A.U. yönetimindeki 35 BKB 77 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılan H.B. ile kamyon sürücüsü M.K. ve aynı araçtaki F.Y. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Uşak'ta 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Uşak'ta 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Uşak'ta 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Uşak'ta 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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