Uşak'ta 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Uşak'ta, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İZMİR (AA) - Uşak'ta, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İlyas Poyraz idaresindeki 03 RC 486 plakalı kamyon, Uşak- İzmir kara yolu Hacıkadem Kavşağı'nda Rıfat Akdağ yönetimindeki 64 FL 801 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.
64 FL 801 plakalı tırın önündeki otomobile çarpması sonucu 2 aracın daha karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kamyonda sıkışan Tahir Geyik (61) itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldıktan sonra ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Uşak-İzmir kara yolunda trafik akışı tek şeritten sağlandı.