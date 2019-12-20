Uşak'ta 366 litre el yapımı içki ele geçirildi

20.12.2019 23:32 | Son Güncelleme: 20.12.2019 23:32

Sivaslı ilçesinde 366 litre el yapımı içki ele geçirildi.

İlçe merkezinde 8 farklı adreste arama yapan polis ekipleri, uygunsuz ortamlarda el yapımı olarak üretilen toplam 310 litre şarap, 24 litre rakı, 10 litre viski, 20 litre votka ve 2 litre tekila olmak üzere toplam 366 litre el yapımı içki ile 42 litre etil alkol ele geçirdi.

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA