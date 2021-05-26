Uşak'ta 36 kök Hint keneviri ele geçirildi

Uşak'ta narkotik rkiplerince yapılan başarılı operasyon neticesinde 36 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Uşak'ta narkotik rkiplerince yapılan başarılı operasyon neticesinde 36 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda ekipler R.D.'nin (36) evine operasyon düzenledi. Operasyonda ekipler tarafından balkonda saksılar içerisinde yetiştirilen 36 kök Hint keneviri ele geçirilirken R.D. ise gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı