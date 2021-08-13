Uşak'ta 31 aranan şahıs tutuklandı
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Uşak'ta 31 aranan şahıs tutuklandı

Uşak'ta 31 aranan şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda 44 aranan şahıs yakalanırken 31 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda 44 aranan şahıs yakalanırken 31 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde geçtiğimiz bir hafta içerisinde 21 bin 812 şahıs sorguladı. Sorgulanan bu şahıslardan 44 şahsın aranması olduğu tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken 31 aranan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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