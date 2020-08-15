Uşak'ta 3 projeye hibe desteği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Uşak'tan 3 projenin hibe desteği almaya hak kazandığı bildirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Uşak'tan 3 projenin hibe desteği almaya hak kazandığı bildirildi.

Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, SOGEP kapsamında Karahallı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin "Karahallı Üretim Köyü", Eşme Ziraat Odası'nın "Tohumdan Sofraya Gurme Lezzetler" ve Uşak İl Tarım Müdürlüğü'nün "Engel Tanımaz Aşarız, Sivaslı Kadınlarıyız" projelerinin hibe desteği almaya hak kazandığı belirtildi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak'tan başvurusu yapılan tüm projelerin destek almaya hak kazandığını ifade etti.

Projelerin hayata geçmesi ile toplamda 3 milyon 700 bin lira destek alınacağını aktaran Kocabıyık, şu bilgileri verdi:

"Karahallı Üretim Köyü projesi ile ilçede atıl bir kamu binası üretim atölyesine dönüştürülecek, burada Karahallı kaputundan ürünler ile çocukların el ve zihin becerilerini geliştirmek üzere tasarlanan ahşap oyuncaklar üretilecek. Bu atölyede ilk etapta 31 kişinin doğrudan istihdamı sağlanacak. Tohumdan Sofraya Gurme Lezzetler projesi ile Yeleğen beldemizde atıl durumdaki kamu binası tadilatı yapıldıktan sonra turşu ve sirke üretim tesisine dönüştürülecek. Burada eğitimler verilerek 15 kişinin doğrudan istihdam edilecek ve bölgede tarımı yapılan ürünlerin turşuluk olarak tesiste işlenmesi sağlanacak. Engel Tanımaz Aşarız, Sivaslı Kadınlarıyız projesi ile ise Sivaslı ilçesinde kadınlar ve işsiz gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına yönelik olarak yaş sebze ve meyve kurutma işleme paketleme tesisi kurulacak. Proje kapsamında 315 kişiye eğitim verilecek, eğitim alanlar arasından 15 kişinin bu tesiste istihdamı sağlanacak. Projelerin hazırlanmasında emeği geçenlere ilimiz adına teşekkür ediyorum. İlimiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: AA