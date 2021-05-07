Uşak'ta 3 bin 308 sentetik ecza hap ele geçirildi
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Uşak'ta 3 bin 308 sentetik ecza hap ele geçirildi

Uşak'ta 3 bin 308 sentetik ecza hap ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu bir araçtan 3 bin 308 sentetik ecza hap, 0,60 gram metamfetamin ve 3,38 gram esrar ele geçirdi.

Uşak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu bir araçtan 3 bin 308 sentetik ecza hap, 0,60 gram metamfetamin ve 3,38 gram esrar ele geçirdi. Şahısların ikametinde yapılan arama çalışmalarında ise 85 gram esrar ve 1 adet hassas terazi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kurulan denetleme noktalarında bir aracı şüphelenerek durdurdu. Araç içerisinde ekiplerce yapılan aramada 3 bin 308 sentetik ecza hap, 0,60 gram metamfetamin ve 3,38 gram esrar ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 4 şüpheli şahıs gözaltına alınırken şahısların ikametlerinde de arama yapıldı. İkametlerde yapılan arama çalışmalarında ise 85 gram esrar ve 1 adet hassas terazi bulundu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıstan biri tutuklanırken 3 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - UŞAK

Uşak'ta 3 bin 308 sentetik ecza hap ele geçirildi
Uşak'ta 3 bin 308 sentetik ecza hap ele geçirildi
Uşak'ta 3 bin 308 sentetik ecza hap ele geçirildi
Uşak'ta 3 bin 308 sentetik ecza hap ele geçirildi
Uşak'ta 3 bin 308 sentetik ecza hap ele geçirildi
Uşak'ta 3 bin 308 sentetik ecza hap ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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