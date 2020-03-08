Uşak'ta 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Uşak'ta 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Haber
Polis, Uşak, Güncel

Uşak'ta 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Uşak'ta bir hafif ticari araçta yapılan aramada, 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

08.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 08.03.2020 11:46
Uşak'ta 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Uşak'ta bir hafif ticari araçta yapılan aramada, 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, S.D. tarafından kullanılan aracı uygulama noktasında durdurarak "tütün köpeği" Ultra ile aradı.

Yapılan aramada, aracın gizli bölmesine saklanmış 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sürücü S.D. ve yolcu M.Ç. sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haber
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi Haber
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor Haber
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor
'Hastayım' diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı Haber
"Hastayım" diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haber
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar James Jeffrey İçişleri Bakanı Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Dilek Yaman Alpaslan Özmol Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Bülent Uygun Emre Belözoğlu Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Türk Kadın Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Uşak'ta 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 12:50:40. #1.14#