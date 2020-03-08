Uşak'ta 3 bin 20 paket kaçak sigara ile geçirildi
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Uşak, Güncel

Uşak'ta 3 bin 20 paket kaçak sigara ile geçirildi

Uşak'ta 3 bin 20 paket kaçak sigara ile geçirildiUŞAK'ta polisin, kontrol noktasında durdurduğu bir otomobilde yaptığı aramada, gümrük kaçağı 3 bin 210 paket sigare ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

08.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:44
Uşak'ta 3 bin 20 paket kaçak sigara ile geçirildi

Uşak'ta 3 bin 20 paket kaçak sigara ile geçirildi

UŞAK'ta polisin, kontrol noktasında durdurduğu bir otomobilde yaptığı aramada, gümrük kaçağı 3 bin 210 paket sigare ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, dün sabah saatlerinde Uşak-Ankara Karayolu'nda yaptıkları yol kontrolünde, şüphe üzerine S.D.'nin kullandığı Mardin plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde, özel eğitimli dedektör köpek 'Ultra' ile yapılan aramada, taban kısmına gizlenmiş toplam 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Otomobil sürücüsü S.D. ile yanındaki M.Ç., gözaltına alındı. İki şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Uşak'ta 3 bin 20 paket kaçak sigara ile geçirildi

Kaynak: DHA

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Uşak'ta 3 bin 20 paket kaçak sigara ile geçirildi

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