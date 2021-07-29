Uşak'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Uşak'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Uşak'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
H.Ö. idaresindeki 51 EZ 279 plakalı otomobil, Derbent yol ayrımında, B.K.K. yönetimindeki 64 BN 493 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Kazanın etkisiyle karşı şeride geçen hafif ticari araç ise M.K. kontrolündeki 64 LR 132 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki A.A. ve R.Ç. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bölgede kaza nedeniyle trafik akışı bir süre aksadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık