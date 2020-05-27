Uşak'ta 28 bin dekar tarım arazisi sulanacak
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Uşak'ta 28 bin dekar tarım arazisi sulanacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Uşak'ta 28 bin dekar tarım arazisinin sulanacağını bildirdi.

Uşak'ta 28 bin dekar tarım arazisi sulanacak
27.05.2020 12:11 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:11

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Uşak'ta 28 bin dekar tarım arazisinin sulanacağını bildirdi.

Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Uşak'ta çoğu son yıllarda açılmış ve büyük bir kısmı kapalı sistem basınçlı borulu olan 49 sulama tesisi bulunduğunu hatırlattı.

Sulama sezonunun mayıs ayında başladığına dikkati çeken Yıldız, "Uşak ilimiz ve ilçelerimizde toplam 28 bin dekar tarım arazisi sulanmaktadır. Bölgede yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 34 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Uşak'ın en önemli sulama projelerinin başında Küçükler Sulama Projesi'nin geldiğini belirten Yıldız, açıklamasında şunları kaydetti:

"Su kaynağı Küçükler Barajı olan söz konusu sulama kapsamında 2020 sulama sezonunda 4 bin dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 4,8 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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