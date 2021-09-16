Uşak'ta 24 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı

Uşak'ta 24 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan ve polis ekiplerince yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Hakkında "evden hırsızlık", "otomobil hırsızlığı","kasten yaralama" ve "gasp" gibi 24 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan E.D'nin Elmalıdere Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi.

Operasyonda, E.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.