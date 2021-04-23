Uşak'ta 23 Nisan coşkusu konvoyla sokağa taştı
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Uşak'ta 23 Nisan coşkusu konvoyla sokağa taştı

İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ - Haberler | Güncel

Uşak'ta 23 Nisan coşkusu konvoyla sokağa taştı Uşak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla polis ve jandarma tarafından konvoy oluşturuldu.

Uşak'ta 23 Nisan coşkusu konvoyla sokağa taştı

UŞAK - Uşak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla polis ve jandarma tarafından konvoy oluşturuldu. Kentin işlek yerlerinde tur yapan konvoy, evlerinde bulunan vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı.

Uşak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101.senesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla konvoy oluşturuldu. Polis ve jandarma ekiplerinin oluşturduğu motosiklet ve otomobilli konvoya Vali Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç'ta yaya olarak katıldı. Araçlardan çeşitli marş ve besteler çalarken kentin birçok yerinde tur atıldı. Oluşturulan konvoy ise bayramı evde geçiren özellikle çocuklar ve vatandaşlar için mutluluk kaynağı oldu. Yaşlı bir teyze ise konvoy sırasında balkona çıkıp bayrağı öperek şükür etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Uşak'ta 23 Nisan coşkusu konvoyla sokağa taştı
Uşak'ta 23 Nisan coşkusu konvoyla sokağa taştı
Uşak'ta 23 Nisan coşkusu konvoyla sokağa taştı
Uşak'ta 23 Nisan coşkusu konvoyla sokağa taştı
Uşak'ta 23 Nisan coşkusu konvoyla sokağa taştı
Uşak'ta 23 Nisan coşkusu konvoyla sokağa taştı
Uşak'ta 23 Nisan coşkusu konvoyla sokağa taştı
Uşak'ta 23 Nisan coşkusu konvoyla sokağa taştı
Uşak'ta 23 Nisan coşkusu konvoyla sokağa taştı
Uşak'ta 23 Nisan coşkusu konvoyla sokağa taştı
Uşak'ta 23 Nisan coşkusu konvoyla sokağa taştı
Uşak'ta 23 Nisan coşkusu konvoyla sokağa taştı
Uşak'ta 23 Nisan coşkusu konvoyla sokağa taştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ

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