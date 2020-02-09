Uşak'ta 22 bin litre kaçak içki ele geçirildi
Eşme'de kaçak içki üretilen bir eve yapılan baskında 22 bin litre şarap ele geçirildi.
Eşme'de kaçak içki üretilen bir eve yapılan baskında 22 bin litre şarap ele geçirildi.
Güllü Köyünde yasa dışı yollarla şarap üretimi ve satışı yapıldığı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, M.K'nin evine baskın düzenledi.
Ev ve evin eklentilerinde arama yapan ekipler toplam 22 bin litre şarap ele geçirdi.
M.K. gözaltına alındı.
Ele geçirilen içkiler, Eşme İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde imha edildi.