Uşak'ta 20 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

UŞAK (İHA) - Uşak'ın Ulubey ilçesindeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta, 20 kilogram kaçak tütün ile 7 bini dolu 17 bin makaron ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ulubey İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe giriş çıkışlarında şüphe üzerine bir araç durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 20 kilogram kaçak tütünle 10 bin boş makaron, 7 bin tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi. Araç sürücüsü se ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından şahıs serbest bırakıldı. - UŞAK

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