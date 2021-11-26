Uşak'ta 2 torbacı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşak'ta 2 torbacı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Haberler | Yerel

Uşak'ta 2 torbacı tutuklandıUŞAK Uşak'ta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen ve gözaltına alınan 4 şüpheli şahıstan 2 kişi tutuklanırken 2 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

UŞAK (İHA) - Uşak'ta 2 torbacı tutuklandı

UŞAK Uşak'ta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen ve gözaltına alınan 4 şüpheli şahıstan 2 kişi tutuklanırken 2 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Eşme ilçesinde 4 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda harekete geçen Narkotik ekipleri, şüpheli 4 şahsı da kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından Eşme Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Uşak'ta 2 torbacı tutuklandı

Uşak'ta 2 torbacı tutuklandı

Uşak'ta 2 torbacı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title