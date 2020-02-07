Uşak'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Uşak'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücülerden biri yaralandı.

07.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:40
Uşak'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücülerden biri yaralandı.


Kaza, D-300 karayolu üzerindeki Hacıkadem Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Y.Ö. idaresindeki 64 AC 368 plakalı otomobil, Y.D. idaresindeki 20 B 9767 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücülerden Y.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı Y.Ö., ardından olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Polis olayla soruşturma başlattı. - UŞAK

Kaynak: İHA
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