Uşak'ta 2 kişinin yaralandığı kavgaya karışan bir şüpheli tutuklandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden N.A. ve K.Ö, emniyetteki işlemleri tamamlanarak salıverildi.

Diğer zanlılar M.D, F.D, S.A. ve hastaneden taburcu edildikten sonra gözaltına alınan yaralılardan Ü.D. ise adliyeye sevk edildi.

F.D. ve S.A. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Ü.D. adli kontrol şartıyla salıverildi, M.D. tutuklandı.

Olay

Aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında Fevzi Çakmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde dün silahlı kavga çıkmış, 2 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından N.A, K.Ö, F.D. ve M.D. polis ekiplerince yakalanmıştı. Kavgaya karıştığı belirtilen S.A. ile olayda hafif şekilde yaralanarak hastaneden taburcu edilen Ü.D. de gözaltına alınmıştı.