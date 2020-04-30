Uşak'ta 2 Afgan uyuşturucudan gözaltına alındı
30.04.2020 21:37 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:39
Uşak'ta 2 Afgan uyuşturucudan gözaltına alındıUŞAK'ta, polis kontrol noktasında durdurulan otomobilde, 460 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 Afgan gözaltına alındı.
Uşak'ta 2 Afgan uyuşturucudan gözaltına alındı
UŞAK'ta, polis kontrol noktasında durdurulan otomobilde, 460 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 Afgan gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Uşak'a uyuşturucu getirileceğini bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, gece yarısı, D- 300 Karayolu üzerinde kontrol noktası oluşturdu. Saat 03.30 sıralarında durdurulan şüpheli otomobilde yapılan aramada, 460 gram metamfetamin ele geçiridi. Otomobilde bulunan Afganistan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA