Uşak'ta 2,5 hektarlık orman alanının zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı
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Uşak'ta 2,5 hektarlık orman alanının zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı

Uşak'ta 2,5 hektarlık orman alanının zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta yaklaşık 2,5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı.

Uşak'ta yaklaşık 2,5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Sarıdere köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşlar durumu Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

Yangının olduğu bölgeye 3 helikopter, 9 arazöz, 3 su tankeri, 1 iş makinesi ve 2 ilk müdahale aracı yönlendirildi.

Köylülerin de traktörler ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği, yangın sonucu 2,5 hektarlık orman alanının zarar gördüğü öğrenildi.

Uşak'ta 2,5 hektarlık orman alanının zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı
Uşak'ta 2,5 hektarlık orman alanının zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı
Uşak'ta 2,5 hektarlık orman alanının zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı
Uşak'ta 2,5 hektarlık orman alanının zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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