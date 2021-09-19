Uşak'ta 19 Eylül Gazile Günü törenle kutlandı - Haberler
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Uşak'ta 19 Eylül Gazile Günü törenle kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Uşak'ta 19 Eylül Gazile Günü törenle kutlandı

Uşak'ta 19 Eylül Gaziler Günü, gerçekleştirilen törenle kutlandı.

Uşak'ta 19 Eylül Gaziler Günü, gerçekleştirilen törenle kutlandı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma programına Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkan Vekili Kemal Solakhan, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, protokol üyeleri ve gaziler katıldı. Program, Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi ve Türkiye Harp Malülü Şehit, Dul ve Yetimler Derneği çelenk sunumuyla başladı. Çelenklerin sunumundan sonra bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program son buldu. - UŞAK

Uşak'ta 19 Eylül Gazile Günü törenle kutlandı

Uşak'ta 19 Eylül Gazile Günü törenle kutlandı

Uşak'ta 19 Eylül Gazile Günü törenle kutlandı

Uşak'ta 19 Eylül Gazile Günü törenle kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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