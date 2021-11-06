Uşak'ta 18 aranan şahıs tutuklandı

UŞAK (İHA) - Uşak'ta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda 33 aranan şahıs yakalanırken 15 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde geçtiğimiz bir hafta içerisinde 15 bin 860 şahıs sorguladı. Sorgulanan bu şahıslardan 33 şahsın aranması olduğu tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken 15 aranan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

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