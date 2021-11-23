Uşak'ta 17 yaşındaki genci av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta 17 yaşındaki genci av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 20 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Beşinci Çamtepe Sokak'ta 11 Kasım'da Durmuş Tilki'nin (17) av tüfeğiyle vurulmasına ilişkin dün gözaltına alınan İ.G. (20) ile kendisine yardım ettiği öne sürülen eniştesi Ö.A'nın (23) Uşak Emniyet Müdürlüğündeki işlemi tamamlandı.

Şüphelilerden Ö.A, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. İ.G. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Beşinci Çamtepe Sokak'ta 11 Kasım'da Durmuş Tilki ile aynı mahallede yaşayan İ.G. arasında tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.G. evden aldığı av tüfeğiyle Tilki'ye ateş açmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Tilki, dün yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Aranan zanlı İ.G. dün Afyonkarahisar, eniştesi Ö.A. da Denizli'nin Çivril ilçesinde yakalanmıştı.

Beşinci Çamtepe Sokak'ta dün zanlı İ.G'nin dedesi İ.G'ye ait müstakil evde, henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıkmıştı. Bu esnada İ.G. ile Tilki'nin aileleri de birbirine girmişti. Polis havaya ateş açarak ve biber gazı kullanarak olaya müdahale etmişti. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri

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