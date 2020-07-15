Uşak'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" paneli
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Uşak'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" paneli

Uşak Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla panel düzenlendi.

Uşak'ta
15.07.2020 09:13 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:12

Uşak Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla panel düzenlendi.

Uşak Üniversitesindeki programın moderatörlüğünü yazar Ali Bektaş yaptı. Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk ve Gerçek Hayat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Can Kemal Özer de panele konuşmacı olarak katıldı.

15 Temmuz gecesi ve sonrasında çekilen fotoğrafların yer aldığı serginin ziyaret edilmesinin ardından panele geçildi.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan panelde, Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, programın açılışında, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasının kendisini çok heyecanlandırdığını aktaran Savaş, "Bu heyecanı, bu hissi, bu coşkuyu bize yaşattığından dolayı üniversitem ve şahsım adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra panele geçildi.

Eski AK Parti Milletvekili Külünk, 15 Temmuz ile ilgili tarihi bir sorumluluğunun olduğunu ve o geceyi çocuklara düzgün bir dille anlatılması gerektiğine dikkati çekti.

O gece bütün Türkiye'nin ayakta olduğunu belirten Külünk, şunları kaydetti:

"12 saatte bitti. Birde şöyle düşünün, 12 saatte bitmedi 4 ay sürdü. Suriye'nin hali ortada, hedefleri oydu. Irak'ın hali ortada, hedefleri oydu. Yemen'in hali ortada, hedefleri oydu. Ama bir şeyi karıştırdılar. Biz ne Irak'ız, ne Suriye'yiz, ne de Yemen'iz. Biz Türkiye'yiz. Bizim 5 bin yıllık devlet tarihimiz var. 5 bin yıllık devlet kurma aklı, devlet kurma gücü, devlet yenileme gücü olan bir millet var. Onların unuttukları bu."

Gerçek Hayat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Can Kemal Özer ise "Eğer o gün cenab-ı hak bu millete acımasaydı, bu milleti izzetlendirmeseydi, bu milleti şereflendirmeseydi bugün yeni bir dünyada uyanacaktık. Yeni bir dünya kurulacaktı. Ama o dünya insanlığın şerefini ve izzetini ayaklar altına alacak bir dünya olacaktı." dedi.

Panelin ardından Uşak Valisi Funda Kocabıyık ile Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş tarafından, konuşmacılara plaket ve teşekkür belgesi verildi.

Programa, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yalçın, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyamin Korkmaz, Uşak Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Deniz, İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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