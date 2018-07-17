Uşak'ta 15 Temmuz Anma Programı

Uşak Üniversitesi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı yapıldı.

Bir Eylül Yerleşkesi Recep Tayyip Erdoğan Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, 15 Temmuz gazileri Safiye Bayat, Metin Doğan, Muhammet Musa Akkoç ve Türkiye Kameramanlar Derneği Başkanı Aytekin Polatel konuşmacı olarak katıldı.

Programın açılışında konuşan Uşak Valisi Salim Demir, 15 Temmuz'un Türk milletinin hafızasında derin yaralar açtığını belirterek, asla unutmayacaklarını söyledi.

15 Temmuz'da milletin hainlere geçit vermediğini ifade eden Vali Demir, "15 Temmuz özetle ifade etmek gerekirse basit bir darbe girişimi basit bir kalkışma değildi. Milletimizin istiklalini istikbalini hedef alan top yekun bir işgal hareketiydi. Eğer bunu başarsalardı Suriye'de olduğu gibi ülkemizi iç savaşa götürmek istiyorlardı." diye konuştu.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ise, birlik beraberlik vurgusunda bulunarak Türkiye'nin önündeki hedeflere daha kararlılıkla yürüdüğünü kaydetti.

Katılımcılar, 15 Temmuz'da neler yaşadıklarını anlattı.