Uşak'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri

Uşak'ta, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yıl dönümünde düzenlenen programlarla anıldı.

Uşak'ta, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yıl dönümünde düzenlenen programlarla anıldı.

Programlar Uşak 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlendi. Meydandaki etkinliğe Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Cumhuriyet Halk Partisi Millet Vekili Özkan Yalım, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, gaziler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ve Vali Funda Kocabıyık ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın çelenk sunumlarıyla başlayan tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla son buldu. Meydanda gerçekleşen çelenk bırakma töreninin ardından etkinlik Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti. 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan etkinlikte Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrenciler tarafından oratoryo gösterisi ve kolaj gösterisiyle son buldu. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı