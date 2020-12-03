Uşak sokakları boş kaldı
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Uşak sokakları boş kaldı

03.12.2020 21:37 | Son Güncelleme: 03.12.2020 21:41
Uşak sokakları boş kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla Uşak sokakları boş kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kararların ardından, saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamar başladıktan sonra Uşak'ta sokaklar boş kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında, vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görülen Uşak şehir merkezinde sokaklarda görevliler ve kısıtlamadan muaf tutularak çalışan vatandaşlar yer aldı. - UŞAK

Uşak sokakları boş kaldı
Uşak sokakları boş kaldı
Uşak sokakları boş kaldı
Uşak sokakları boş kaldı
Uşak sokakları boş kaldı
Uşak sokakları boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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