Uşak Şeker Fabrikası üretimde 16 yılın rekorunu kırdı

Türkiye'nin ilk şeker fabrikası olan Türkşeker Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nda 150 gün süren 2020/2021 üretim dönemi sonunda şeker üretimi son 16 yılın rekorunu kırdı.

Türkşeker'den yapılan açıklamaya göre, Türkşeker Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nda son 37 yılın en uzun maratonu sona erdi.

Pancardaki verimin artması üretime yansırken, son 20 yılın en çok pancarının işlendiği 2020/2021 üretim döneminde fabrikanın şeker üretimi bir önceki yıla göre yüzde 17 arttı. Fabrika, bu dönemde 29 bin 84 ton şeker elde etti.

Türkşeker Uşak Şeker Fabrikası, ortaya koyduğu bu performansla 2020/2021 döneminde toplam 135 milyon lira katma değer oluşturarak şehrin ekonomisine büyük bir katkı sağladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu