Uşak Polisinden Zehir Tacirlerine Ağır Darbe

Uşak polisinin 2016 ve 2017 yılı ilk 10 ayındaki mukayesede zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda anlamlı bir başarı sağlandığı bildirildi.



Yapılan bilgilendirmede, terör örgütünün en önemli finans kaynağı olan uyuşturucu madde ticaretinin üretilmesi, ticareti gibi olaylara yönelik yapılan operasyonların 2016 ve 2017 yılının ilk 10 ayı mukayesesinde ve 2017 yılı aynı dönemde alınan sonuçlar şu şekilde oluştu;



Ele geçirilen 330 KG 553 GR esrar maddesinde %55 artış, 4 bin 167 adet ecstasy hapta %53,5 azalmayla, 1 KG 185 GR toz esrarda %54 azalma, bir KG 28 GR metamfetaminde %2087 artış, 388 kök hint kenevirinde %19300 artış, 188 GR bonzaide %32 lik artış, 8,2 GR eroinde %97 azalma, 5,5 GR kokainde %1000 artış oldu.



296 olaylarda 551 şahıs yakalanırken 64'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yapılan işlem sayısı %20, uyuşturucu medde bulundurmak ve kullanmaktan yakalanan kişi sayısında ise %69 oranında artış yaşandı.



Bununla birlikte Uşak polisince oluşturulan "Narko - Tim" ekipleri ile okul çevreleri, park ve bahçelerde, terkedilen atıl yapılarda gerekli tedbirleri alarak önlemleri sürdürdüler. Ayrıca öğrencilere yönelik "Hazır mısın Yeni Hayata" isimli uyuşturucu konulu tiyatro gösterimi yapıldı. - UŞAK