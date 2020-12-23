Uşak polisinden sokak hayvanları için anlamlı hareket
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Uşak polisinden sokak hayvanları için anlamlı hareket

23.12.2020 10:17 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:21
Uşak polisinden sokak hayvanları için anlamlı hareket

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, sokak hayvanlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kentin çeşitli noktalarına bilgilendirici pankartlar astı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, sokak hayvanlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kentin çeşitli noktalarına bilgilendirici pankartlar astı.

Pandemi döneminde etkin bir şekilde görevini sürdüren, terör örgütlerine de göz açtırmayan Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarını da unutmadı. Sokak hayvanlarına ilişkin bu güne kadar birçok projeye imza atan, kentin birçok noktasına mama alanları koyan İl Emniyet Müdürlüğü, yine bir projeye imza attı. Vatandaşları bilgilendirmek ve bir farkındalık oluşturmak isteyen ekipler, bu güne dek 18 bilboardda çalışma yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince, kentin işlek noktalarından İsmet Paşa Caddesi ve Atapark bölgesine pankartlar astı. Farkındalık oluşturmak amacıyla, pankartların üzerinde "Merhametimiz asaletimizdir. Lütfen bu kış günlerinde sokak hayvanlarını da unutmayalım" yazısı ve sokak hayvanları fotoğrafları yer aldı. - UŞAK

Uşak polisinden sokak hayvanları için anlamlı hareket
Uşak polisinden sokak hayvanları için anlamlı hareket

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 10:40:25. #1.15#
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