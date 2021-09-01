Uşak OSB'deki fabrikada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Uşak'ta elektrik akımına kapılıp beton zemine düşen yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.
Uşak'ta elektrik akımına kapılıp beton zemine düşen yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.
Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir tekstil fabrikasında banttan tıra iplik yükleme işlemi sırasında bant demirini tutan Türkmenistan uyruklu Bayram Gezerov (27) elektrik akımına kapıldı.
Gezerov, akımın etkisiyle zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gezerov, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık