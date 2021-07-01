Uşak normalleşti, kahveciler bayram etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uşak normalleşti, kahveciler bayram etti

Uşak normalleşti, kahveciler bayram etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Korona virüs tedbirleriyle birlikte vakaların düşmesinin ardından yurt genelinde 1 Temmuz itibariyle normalleşmeye dönüldü.

Korona virüs tedbirleriyle birlikte vakaların düşmesinin ardından yurt genelinde 1 Temmuz itibariyle normalleşmeye dönüldü. Normalleşme ardından kahvelerde oyun oynayabilen vatandaşlar mutluluk yaşarken, Kahveciler Odası Başkanı Erkan Börekçi, kahvehane esnafının bugün bayram günü olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde alınan kararla birlikte yurt genelinde 1 Temmuz Perşembe günü normalleşme başlanacağı açıklandı. Bu açıklama kapsamında bugünle birlikte, Pazartesi-Cumartesi günleri saat 22.00'den sabah 05.00'e kadar olan ve pazarları ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile sınırlama süresince uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlaması sona erdi. İşletmeler ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenen açılış kapanış saatleri çerçevesinde tekrar faaliyet göstermeye başlayacak. Açık yüzme havuzlarından sonra kapalı yüzme havuzları da hizmet verebilecek. Sinema salonları, hamamlar, sauna ve masaj salonları ile eğlence mekanları gibi iş yerleri de müşteri kabul etmeye başlayacak. Yaklaşık olarak bir buçuk senedir oyun oynatılmayan ve ara ara kapanılıp açılan kahvehane ve kıraathanelerde taş ve kağıt oyunlarına ilişkin kısıtlama kaldırıldı. Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinlikler, açık alanlarda kişi başına 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılarak düzenlenebilecek.

Bu kararla birlikte kahvehane esnafının bayram ettiğini belirten Uşak Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Börekçi, oyunlar olmadığı zaman kahvehanelere müşteri gelme ihtimalinin çok düşük olduğunu, vatandaşların da oyun oynamaya geldiklerini dile getirdi. Börekçi, "16 Mart 2020 tarihinden itibaren kıraathanelerimiz kapalı. Belli bir dönemlerde açıldık ama oyunsuz açıldığımız için istediğimiz rakamları kazanma şansımız yoktu. Bugün, 1 Temmuz itibariyle oyunlar serbest oldu. Kıraathane esnafımız için mutlu bir gün. Bundan sonra istediğimiz gelirleri elde etme şansı bulacağız. Kıraathanede oyun olmadığı zaman müşteri gelme oranı çok düşük. Çünkü insanlar kıraathaneye okey, tavla gibi oyunları oynamaya geliyorlar. Oyunlar olmadığı süreçte dönem dönem açılsak da iş yapamadık. Bugünden itibaren oyunlar da serbest oldu. Devletimizin koyduğu kurallar çerçevesinde bugün oyun oynatmaya başlayacağız. İnşallah istediğimiz rakamları kazanacağız"

Ayrıca kahvehaneye oyun oynamaya gelen vatandaşlar da mutluluklarını ifade etti. - UŞAK

Uşak normalleşti, kahveciler bayram etti
Uşak normalleşti, kahveciler bayram etti
Uşak normalleşti, kahveciler bayram etti
Uşak normalleşti, kahveciler bayram etti
Uşak normalleşti, kahveciler bayram etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

1 Temmuz itibarıyla başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları
1 Temmuz itibarıyla başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları
İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek
İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek
1 Temmuz itibarıyla kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi
1 Temmuz itibarıyla kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Şevval Şahin Haluk Bilginer Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Cristiano Emre Kocadağ Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uşak normalleşti, kahveciler bayram etti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 13:56:20. #1.15#

title