Uşak merkezli uyuşturucu şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u tutuklandı
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Uşak merkezli uyuşturucu şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u tutuklandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak merkezli uyuşturucu şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u tutuklandı

Uşak merkezli 3 ilde, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 zanlıdan 9'u tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Uşak merkezli 3 ilde, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 zanlıdan 9'u tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Uşak, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonda yakalanan 20 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 11'i hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul, İzmir ve Uşak'ta 3 Nisan'da 23 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 710 gram metamfetamin, 117 uyuşturucu hap, 73 sentetik hap, 26 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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