Uşak Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Uşak merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.



Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinasyonunda 4 Temmuz Salı günü 13 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Öte yandan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddia edilmişti.