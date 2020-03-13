Uşak merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama UŞAK merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si mahkemece tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

UŞAK merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si mahkemece tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin 'gaybubet evleri' olarak adlandırdıkları evlere yönelik operasyon başlattı. Uşak merkezli Ankara, Antalya, İzmir ve Denizli'de 3 Mart Salı günü eş zamanlı yapılan operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Emniyeteki ifadelerinin ardından 8 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA