Uşak Merkezli Fetö Operasyonu

Uşak merkezli 5 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürüten FETÖ soruşturması kapsamında 7 kişi hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, İstanbul, İzmir, Sakarya ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerdeki aramada bulunan bazı belgelere el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Şüphelilerin, FETÖ ile iltisaklı iş yerlerinde çalıştıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" içeriklerinde isimlerinin geçtiği iddia edildi.