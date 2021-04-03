Uşak merkezli 3 ilde uyuşturucu şebekesine yönelik operasyonda 19 zanlı yakalandı

Uşak merkezli 3 ilde, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında elebaşının da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.