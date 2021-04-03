Uşak merkezli 3 ilde uyuşturucu şebekesine yönelik operasyonda 19 zanlı yakalandı
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Uşak merkezli 3 ilde uyuşturucu şebekesine yönelik operasyonda 19 zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak merkezli 3 ilde uyuşturucu şebekesine yönelik operasyonda 19 zanlı yakalandı

Uşak merkezli 3 ilde, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında elebaşının da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

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Uşak merkezli 3 ilde, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında elebaşının da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Uşak, İstanbul ve İzmir'deki 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, elebaşının da aralarında olduğu 19 zanlı yakalandı.

Adreslerdeki aramada 710 gram metamfetamin, 117 uyuşturucu hap, 73 sentetik hap, 26 gram esrar, hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca ile silaha ait mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, suç örgütüne yönelik daha önce düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 51 zanlıdan 11'inin "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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