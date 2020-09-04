Uşak merkezli 12 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 5 kadın tutuklandı
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Uşak merkezli 12 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 5 kadın tutuklandı

Uşak merkezli 12 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kadın yapılanmasına yönelik olarak operasyon düzenlendi.

Uşak merkezli 12 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 5 kadın tutuklandı
04.09.2020 22:32 | Son Güncelleme: 04.09.2020 22:37

Uşak merkezli 12 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kadın yapılanmasına yönelik olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda çoğunluğu üniversite öğrencisi olan 26 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 21'i adli kontrolle serbest bırakılırken 5'i tutuklandı. 2 şüphelinin daha aramasının devam ettiği belirtildi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kadın yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, çoğunluğu üniversite öğrencisi olan 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Uşak merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheliden sadece 26'sı yakalandı. Uşak'a getirilen şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğündeki (KOM) sorgularının ardından sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler güvenlik önlemleri kapsamında adliyeye sevk edildi. Yakalanan 26 şahsın adliyedeki sorgusunun ardından 21'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 5'i tutuklanarak ceza evine sevk edildi.

Öte yandan, adreslerinde bulunamayan 2 kadının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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