Uşak Merkez Çınarcık Köyü'nden Naciye Erkek

UŞAK (Habermetre) - Uşak Merkez Çınarcık Köyü'nden merhum Ali Erkek ve merhume Halime Erkek İn kızı Mehmet Erkek, Mevlüt Erkek ve İncilay Tuna'nın Kardeşleri, Naciye Erkek vefat etmiştir. Cenazesi öğle Namazına Müteakip Çınarcık Akçeşme Camisinden alınarak Çınarcık Köy Mezarlığına defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 16/11/2021

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