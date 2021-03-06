Uşak mavi oldu, hafta sonu kısıtlaması kalktı
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Uşak mavi oldu, hafta sonu kısıtlaması kalktı

06.03.2021 15:54 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:59

Uşak mavi oldu, hafta sonu kısıtlaması kalktı Kabine toplantısının ardından düşük riskli iller arasına giren Uşak'ta, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalktı.

Uşak mavi oldu, hafta sonu kısıtlaması kalktı

UŞAK - Kabine toplantısının ardından düşük riskli iller arasına giren Uşak'ta, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalktı. Kısıtlamaların kalkmasının ardından vatandaşlar uzun bir aradan sonra ilk kez hafta sonunu sokakta geçirdi.

1 Mart Pazartesi günü düzenlenen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamalarda Uşak'ın düşük riskli iller arasında yer aldığını ve hafta sonu kısıtlamalarının gevşetildiğini açıklamıştı. Açıklamaların ardından Uşak'ta hafta sonu kısıtlamaları gevşetilerek, gün boyu süren kısıtlamalar akşam saat 21.00'dan sabah saat 05.00'a çekildi. Yeni normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasını fırsat bilen vatandaşlar, uzun bir sürenin ardından ilk kez hafta sonu dışarıya çıkabildi. Uşak'ın mavi renk olmasında büyük emeği olan vatandaşların, sosyal mesafe, maske, hijyen ve sigara içmeme kuralına uyduğu görülürken İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de denetlemelerine aralık vermeden devam ettikleri gözlemlendi. Kısıtlamaların, yeni normalleşme gereği akşam saat 21.00'da başlayacağı Uşak'ta kolluk kuvvetlerinin de denetlemelere devam edeceği öğrenildi.

Uşak mavi oldu, hafta sonu kısıtlaması kalktı
Uşak mavi oldu, hafta sonu kısıtlaması kalktı
Uşak mavi oldu, hafta sonu kısıtlaması kalktı
Uşak mavi oldu, hafta sonu kısıtlaması kalktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ

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