Uşak 'mavi' kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uşak 'mavi' kaldı

17.03.2021 20:11 | Son Güncelleme: 17.03.2021 20:17
Uşak 'mavi' kaldı

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, sosyal medya hesabı üzerinden Uşak'ın yeni korona virüs risk haritasında mavi olduğunu açıkladı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, sosyal medya hesabı üzerinden Uşak'ın yeni korona virüs risk haritasında mavi olduğunu açıkladı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Uşak'ın sarı renk mi yoksa mavi renk mi olduğuna son noktayı koydu. Kocabıyık, yaptığı paylaşımla Uşak'ın sınırda olmasına karşın mavi renkli olduğunu açıkladı. Kocabıyık, "Uşak yeni haritada sarı mı mavi mi ? Gördüğüm kadarıyla bu konuda bir kafa karışıklığı oluşmuş. Bu kez de mavi çıktık. Ama lütfen dikkat, sınırdayız" açıklamasında bulundu. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Hande Erçel Nükhet Duru Rasim Öztekin Ayşegül Çınar
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uşak 'mavi' kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 20:17:46. #1.16#
title