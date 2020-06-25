Uşak 'lavanta' kokacak Uşaklı çiftçi devletten aldığı fidan desteğiyle 55 dönümlük arazide lavanta yetiştiriciliği yapıyor.

Uşaklı çiftçi devletten aldığı fidan desteğiyle 55 dönümlük arazide lavanta yetiştiriciliği yapıyor. Lavantayı çeşitli alanlarda değerlendiren çiftçi, meraklılarının uğrak yeri olan lavanta bahçesini genişleterek, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.

Ulubey İlçesi İnay köyünde yaşayan Haşim Deniz Öziş (42), uzun yıllardır çiftçilikle uğraşıyor. Öziş, 3 yıl önce tarımla turizmi birleştirerek, alternatif endüstriyel tarım ürünü olan lavantaya yöneldi. İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da 55 bin adet fidan desteği alarak, 55 dönümlük arazisinde eşinin de yardımıyla lavanta yetiştiriciliği yapmaya başladı. Lavantayı kozmetik, temizlik gibi pek çok alanda değerlendiren çiftçi, ürünlerini iç pazara satıyor. 3 yılda doğal bir görsel şölene ulaşan lavanta bahçesinde pek çok ziyaretçiyi ağırlayan Öziş, arazisini daha da genişleterek bölgede ayrı bir sektör oluşturmayı hedefliyor.

"Alternatif ürünlere yönelmeyi tercih ettik"

Uşaklı çiftçi, alternatif tarım ürünü olan lavantaya yöneldiği için mutlu olduğunu belirterek, lavantanın bölge ekonomisine faydasına değindi.

Çiftçi Deniz Öziş, aldığı destekler sayesinde giriştiği işten bahsederek, "Lavantanın yeni bir çehre getireceğine inandığımız için bir yol izledik. Biz bu işe Uşak Valiliğinin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle giriştik. Günümüz şartlarında arpa, buğday, nohutların ekonomik getirisi fazla olmadığı için alternatif ürünlere yönelmeyi tercih ettik. Buradaki arazimiz 55 dönüm, 55 bin adet fidan desteği aldık" şeklinde konuştu.

"Her tarafımız lavanta kokacak"

Önümüzdeki yıl devlet desteğiyle aromatik bitki damıtması (distilasyon) makinaları kurulacağını kaydeden Öziş, bölgede ayrı bir sektör oluşacağını aktardı. Öziş, konuşmasında şunları söyledi:

"Biz lavantayı, endüstriyel olarak temizlik malzemelerinde, evlerde hoş kokular sağlayabilmek adına da değerlendiriyoruz. Gelecek yıl yine devletin desteğiyle distilasyon makinaları kurulacak. Bunların yatırımları yapıldı. Lavanta, gelecek yıl kentin en güzel ilçelerinden biri Ulubey'de ayrı bir sektör olacak. Her tarafımız lavanta kokacak."

Lavantanın doğa harikası bir güzelliği olduğunu kaydeden Öziş, lavanta bahçesine gelenlerin dilediğine fotoğraf çekebileceği ve çeşitli aktiviteler yapabileceği alanlar oluşturduğunu da sözlerine ekledi. - UŞAK

Kaynak: İHA