Uşak Krize İnat Fuarda Buluşacak

Uşak Belediyesi, ABD krizi sonrasında tepki olarak Facebook, Google, Instagram, Twitter ve Youtube'a ayırdığı bütçeyi tamamen kaldırırken 6-9 Eylül 2018 tarihleri arasında GL Platform Fuarcılık tarafından düzenlenecek Uşak 4. Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı ile yeni bir rekoru kıracak. Geçen yıl 40 milyon liralık ticari hacme ulaşan fuar bu yıl sektörün önde gelen firma, birlik ve kooperatiflerini hem üreticiyle hem yurtiçi ve yurtdışı alıcılarla buluşturacak. Gl Platform Fuarcılık Genel Müdürü Gül Ceylan krize inat, fuarın ticari hacmini geçen yılın üzerinde gerçekleşmesi için her türlü olanağı seferber ettiklerini söyledi. Fuar öncesi Uşak sektör temsilcileriyle bir araya gelen Ceylan, fuarda çiftlik ekipmanları ve teknolojileri, genetik alandaki son yenilikler, yem sektöründeki gelişmelerin görücüye çıkacağını ve önceki yıla oranla daha fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapacaklarını belirtti.

TİCARET ARTACAK

Uşak 'ın kalkınması için yapılacak fuarın önemine dikkat çeken Ceylan "Kalkınmanın yolu büyümeden geçer. Bu fuarı gelip gören, katılan herkes kazançlı çıkacak. Önlerinde yeni bir ufuk açılacak. Uşak'a komşu olan Afyon, Manisa, Eskişehir, Aydın, Denizli ve Kütahya'dan yoğun katılım bekliyoruz. Uşak, tarım ve hayvancılıkta arzu ettiği sıçramayı gerçekleştirme imkanına kavuştu. Fuar ile ikili ilişkiler güçlenecek, ticaret artacak, bilgiyi paylaşma çoğalacak. Bunların olduğu yerde geriye gitme sona ermiş demektir. Uşak tarım ve hayvancılıkta önder kentlerimizden biri olacak" dedi. Fuarın yüzde 90 oranında doluluk oranına ulaştığına da dikkat çeken Ceylan, "Afyon, Aydın, Denizli ve Kütahya'dan en az 20 bin kişiyi kendi imkanlarımızla getirmeyi ve fuarda 60 bin ziyaretçinin üzerine çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

FUARA TAM DESTEK

Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Uludağ da fuar için belediye olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini ve çiftçinin yanında yer alacaklarını belirterek "Tarım hayvancılık önemli bir sektör ne kadar başarılı iş çıkarılırsa daha güzel olur. Fuara lojistik destek sağlıyoruz. Tanıtımla destek veriyoruz. Ne kadar insana duyurulursa o kadar başarılı oluruz. Umarım alışverişler de tatmin eder. Yüzde 90 civarında bir doluluk var, teveccüh var. Başarılar diliyorum inşallah güzel bir organizasyon olur yanlarındayız" ifadelerini kullandı. Uşak Tarım ve Orman İl Müdürü Müdürü Erkan Kahraman ise fuarın Uşak'a büyük değer kattığınını belirterek "Yaklaşık 50-60 milyon liralık ciro oluşuyor. Hem şehrin tanıtımına hem de insanlarımızın bilgi ve tecrübesinin artmasına ve kaliteye de katkı sağlıyor. Uşak'a yakın alanlardaki üreticilerin katılımıyla ciddi bir potansiyel oluşacak. Üreticimize şimdiden hayırlısı olsun" dedi.

GÜZELLER PODYUMA ÇIKACAK

Uşak Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı düzenlenecek çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Uşak Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Koyu Keçi Güzellik Yarışması ile üstün genetik ve ırk özelliklerine sahip küçükbaş ırkları görücüye çıkacak. Dereceye giren hayvanların yetiştiricileri çeşitli ödüllerin sahibi olacak. Fuar ziyaretçileri ise her gün düzenlenecek çekilişlerle sürpriz hediyelere kavuşacak.

Düzenlenen toplantıya Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Uludağ, Tarım İl Müdürü Erkan Kahraman, Uşak Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Sezer, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Özgür Uğur, Ziraat Odası Başkanı Nafiz Mıdık, Uşak TKDK İl Koordinatörü Hasan Duru, Eşme Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ertan Keleş, Sivaslı Ziraat Odası Başkanı Yüksel Hacım, Zafer Kalkınma Ajansı Uşak Koordinatörü Mehmet Tekeli, UESOB Başkanı Atalay Savaş, DKKYB Başkanı Asım Küçükakın, Uşak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Şube Müdürü Murat Erdem. HAYKOOP Uşak İl Müdürü Himmet Özdemir, Uşak Üniversitesi Öğretim Görevlisi Aysel Melda Çolak katıldı.