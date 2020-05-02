UŞAK Kargo yoluyla uyuşturucuya 2 gözaltı

Kargo yoluyla uyuşturucuya 2 gözaltıUŞAK'ta polis tarafından yapılan operasyonda, kente kargo yoluyla uyuşturucu hap getirdiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Kargo yoluyla uyuşturucuya 2 gözaltı

UŞAK'ta polis tarafından yapılan operasyonda, kente kargo yoluyla uyuşturucu hap getirdiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak'a 2 kişinin kargo yoluyla uyuşturucu getireceğini öğrendi. Harekete geçen ekipler, kargonun Uşak'a gelmesinin ardından, teslim almaya gelen 2 kişiyi operasyonla gözaltına aldı. Yapılan kontrolde kargo paketinde 4 bin 214 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Zanlılar, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA