Uşak Jandarmasından Kaplan-1 Uygulaması

Uşak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin kent girişinde yaptığı yol denetimleri devam ediyor.



Uşak İl Jandarma Komutanlığı, terör ve asayiş olaylarının önlenmesi maksadı ile Kaplan-1 uygulamalarına kent girişinde 130 kişilik oluşturduğu ekiple devam ediyor. Son bir hafta içinde yapılan Kaplam-1 uygulamasının 24.'sünde 594 araç kontrol edilirken, 2 bin 575 şahısın sorgulaması yapıldı. Uygulamada hakkında aranma kararı olan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Uygulamanın trafik ayağında ise, 24 araç sürücüsüne toplam 17 bin 975 TL cezai işlem uygulanırken, 11 araç trafikten men edildi. - UŞAK