Uşak Jandarmasından Kaplan-1 Uygulaması
Uşak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin kent girişinde yaptığı yol denetimleri devam ediyor.
Uşak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin kent girişinde yaptığı yol denetimleri devam ediyor.
Uşak İl Jandarma Komutanlığı, terör ve asayiş olaylarının önlenmesi maksadı ile Kaplan-1 uygulamalarına kent girişinde 130 kişilik oluşturduğu ekiple devam ediyor. Son bir hafta içinde yapılan Kaplam-1 uygulamasının 24.'sünde 594 araç kontrol edilirken, 2 bin 575 şahısın sorgulaması yapıldı. Uygulamada hakkında aranma kararı olan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Uygulamanın trafik ayağında ise, 24 araç sürücüsüne toplam 17 bin 975 TL cezai işlem uygulanırken, 11 araç trafikten men edildi. - UŞAK